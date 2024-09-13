Пьяные черви и голуби-наводчики: в Гарварде вручили Шнобелевскую премию

В Гарварде прошла 34-я церемония вручения Шнобелевской премии. Награды получили ученые за исследование пьяных червей, обучение голубей наведению ракет, а также изучение способности животных дышать задним проходом.

В этом году Шнобелевскую премию мира посмертно вручили американцу Берресу Скиннеру, который предложил использовать голубей в качестве наводчиков. В 1940-х он разработал специальную упряжку для птиц, которых должны были размещать внутри ракет, и даже обучил пернатых «клевать» по целям на экране.

Премию по физиологии получили японские ученые, за исследование возможности свиней и грызунов дышать задним проходом. Результаты работы были опубликованы в пандемию коронавируса. Авторы исследования надеялись, что открытие поможет людям с дыхательной недостаточностью.

Исследователи из Амстердама получили премию по химии за разработку способа отделения пьяных червей от трезвых.

Награда в области медицины досталась ученым, которые выяснили, что лекарства-пустышки с побочными эффектами, которые есть у настоящих препаратов, более эффективны, чем плацебо без тех же побочек.

Премии по физике удостоились специалисты Гарвардского университета, которые более десяти лет изучали способность мертвой форели плавать против течения. В результате было доказано, что это возможно, если по течению реки стоит препятствие, за которым образуется воронка.

Французские врачи получили награду по анатомии, они выяснили, что у жителей южного полушария волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а в северной – наоборот.

Доктор Сол Ньюман из Оксфордского университета получил премию по демографии за то, что обнаружил связь между числом долгожителей и количеством бюрократических ошибок в свидетельствах о рождении и смерти.

Премия в области ботаники досталась ученым из США и Германии. Они доказали, что некоторые растения могут имитировать форму листьев находящихся рядом искусственных растений.

Награда в области теории вероятности вручена исследователям из нескольких европейских стран, которые подкинули монетку более 350 тысяч раз, таким образом доказав, что чаще всего монета падает на ту же сторону, на которой лежала. Примечательно, что практическая часть работы еще не завершена.

Шнобелевская премия – это награда, которая задумывалась как пародия на Нобелевскую премию. Она выдается за реальные исследования, которые, как гласит ее девиз, «сначала заставляют засмеяться, а затем – задуматься».

Бостон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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