Половые проблемы скорпионов и алгоритм лжи: в Гарварде раздали «Шнобелевские премии»

В Гарварде прошла 32-я церемония вручения «Шнобелевской премии», которую в этом году, в частности, получили исследователи алгоритма лжи, синхронного сердцебиения влюбленных и половых проблем скорпионов при запорах.

В этом году премию в области прикладной кардиологии вручили группе ученых из Нидерландов, Чехии, Великобритании, Арубы и Швеции за исследование, в котором доказывается, что сердцебиение людей, которые впервые встречаются и чувствуют влечение друг к другу, синхронизируется. В то же время улыбки, смех, взгляды или мимика связаны с влечением романтических партнеров несущественно, и не помогают предсказать, привлекают ли друг друга люди, пишет РБК.

«Шнобелевскую премию» по медицине получило исследование польских ученых о влиянии употребления мороженного на течение некоторых видов токсичной химеотерапии с мелфланом. Исследование показало, что пациенты сталкиваются с меньшим числом «вредных побочных эффектов», когда один из компонентов процедуры заменяют такого рода «криотерапией».

Награда по биологии досталась ученым из Колумбии и Бразилии за изучение того, как влияет на перспективу спаривания скорпионов потеря хвоста и связанный с этим запор у этих членистоногих.

Литературную «Шнобелевскую премию» получила группа исследователей из Канады, США, Великобритании и Австралии за изучение того, что конкретно делает юридические документы слишком трудными для понимания.

«Шнобелевскую премию» мира вручили группе ученых из девяти стран, которые разрабатывали алгоритм, который должен помочь сплетникам стратегически решать, в какой момент говорить правду, а когда лгать.

Награда в области истории искусства досталась ученым из Нидерландов, Гватемалы, США и Японии за исследование под названием «Междисциплинарный подход к сценам ритуальных клизм на древней керамике древних майя».

Экономическая «Шнобелевская премия» досталась итальянским ученым, которые с помощью математики объяснили, почему самые талантливые люди не всегда самые успешные и какую роль в достижении успеха играет удача.

Премию в области физики получила группа ученых из разных стран, которые пытались проанализировать, как утятам удается плавать строем, а инженерная «Шнобелевская премия» – группе ученых из Японии, которая пыталась открыть наиболее эффективный способ использования людьми своих пальцев при повороте ручки. Это исследование, как рассчитывают его авторы, можно будет использовать при разработке механизмов, управляемых рычагами.

Награду в области «инженерная безопасность» получили ученые из Швеции, которые разработали манекен для «лосиного краш-теста» – исследования, при котором изучают, что происходит с автомобилем и его пассажирами при столкновении с лосями.

Шнобелевская премия – это награда, которая задумывалась как пародия на Нобелевскую премию. Она выдается за реальные исследования, которые, как гласит ее девиз, «сначала заставляют засмеяться, а затем – задуматься».

Гарвард, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»