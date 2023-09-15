«Шнобелевскую премию» получили ученые за эксперимент по оживлению пауков и измерение половой активности анчоусов

В США состоялась 33-я церемония вручения антинаучной «Шнобелевской премии». По традиции награду получили ученые «за достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют задуматься».

В 2023 году «шнобеля» в области химии и геологии вручили авторам, объяснившим, почему многим ученым нравится лизать камни.

Премии по литературе удостоилась работа по изучению ощущений, которые люди испытывают, когда повторяют слово «много» много раз.

В области машиностроения награду получили исследователи за эксперимент по оживлению мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве механических инструментов захвата.

Изобретение «умного» туалета Stanford, в котором используются различные технологии для мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком, было отмечено премией в области здравоохранения.

Достойным «шнобеля» достижением в медицине организаторы сочли работу, где ученые считали количество волос в каждой из двух ноздрей человека.

Премию по физике получили авторы исследования по измерению степени влияния половой активности анчоусов на перемешивание воды в океане.

Методическое изучение скуки учителей и студентов было удостоено награды в области образования.

Премию по психологии получили авторы эксперимента, целью которого было выяснить, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят других прохожих, смотрящих вверх.

Изучение умственной деятельности людей, умеющих говорить задом наперед, было отмечено «Шнобелевской премией» в области коммуникации.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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