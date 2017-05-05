Лауреат Шнобеля доказал пользу мата / Крепкие выражения делают человека сильнее

Публикации за 05.05.17

Британские ученые призвали спортсменов не стесняться в выражениях и хорошенько выругаться перед соревнованиями. По мнению исследователей, нецензурная брань временно делает человека сильнее.

Одним из авторов работы, доказывающей пользу ругательств, является Ричард Стивенс. Ранее ученый получил Шнобелевскую премию за похожее исследование, в котором доказал, что мат способен облегчить боль. По словам Стивенса, ругань стимулирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за мобилизацию организма и заставляет сердце биться сильнее в условиях стресса, передает РИА «Новости».

Ученые провели эксперимент, в нем приняли участие 30 добровольцев, каждый из которых выполнил упражнения на выносливость. Часть участников, перед тем как приступить к тренировке, бранно выругались. Затем медики следили за физиологической активностью подопытных и пришли к выводу, что крепкие выражения действительно сделали спортсменов сильнее. Так они на 10% выработали больше энергии на велотренажере и на 20% сильнее сжимали эспандер.

При этом физиологические показатели не отличались у тех, кто ругался, и тех, кто молчал. Таким образом, причина, по которой ругань делает человека более выносливым, осталась невыясненной.

Брайтон, Зоя Осколкова

Брайтон. Другие новости 05.05.17

Российские студенты создали «копеечную» бионическую руку (ФОТО). Вживлять имплант в головной мозг не придется. / Ученые решили вырастить из грибов искусственный нос. / От антарктического ледника отколется титанический айсберг. Его площадь составит порядка 5 тысяч квадратных километров. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»