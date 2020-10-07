Нобелевскую премию по химии вручили за открытие генетических «ножниц»

Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Доудна стали лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году. Награду они получили за развитие методов редактирования генома.

Шарпентье и Доудна открыли систему CRISPR-Cas9, или так называемые генетические «ножницы», с помощью которых исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.

«Эта технология оказала революционное влияние на науку о жизни, внесла свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить в жизнь мечту об излечении наследственных заболеваний», – говорится в релизе Нобелевского комитета.

Нобелевская премия 2020 года в области медицины присуждена американским ученым Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за «открытие вируса гепатита С». Награду по физике получили ученые «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

8 октября Шведская королевская академия наук объявит лауреата Нобелевской премии по литературе.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 07.10.20

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