В Швеции назвали имена трех лауреатов Нобелевской премии по физике

Шведская королевская академия наук приняла решение о присуждении Нобелевской премии по физике 2020 года «За открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности». Об этом говорится на сайте организации.

Лауреатами премии стали: Роджер Пенроуз из Оксфордского университета (Великобритания). Он получит половину премии, а также Рейнхард Генцель из Института внеземной физики имени Макса Планка (Германия) и Калифорнийского университета в Беркли (США), а также Андреа Гез из Калифорнийского университета. Оставшуюся половину премии они разделят между собой.

Ученые открыли одно из самых экзотических явлений во Вселенной – черной дыры. Роджер Пенроуз показал, что общая теория относительности свидетельствует об образовании черных дыр. Рейнхард Генцель и Андреа Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Сверхмассивная черная дыра – единственное известное в настоящее время объяснение этого процесса.

Роджер Пенроуз использовал гениальные математические методы, доказав, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Сам Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют.

Рейнхард Генцель и Андреа Гез возглавляют группу астрономов, которые с начала 1990-х годов сосредоточились на области под названием Стрелец А* в центре нашей галактики. Орбиты самых ярких звезд, ближайших к середине Млечного Пути, были нанесены на карту с возрастающей точностью. Измерения и многолетние наблюдения показали, что в центре галактики находится чрезвычайно тяжелый, невидимый объект, который тянет за собой мешанину звезд, заставляя их мчаться с головокружительной скоростью. Расчеты показывают, что в области, не превышающей нашу Солнечную систему, собраны вместе около 4 млн солнечных масс.

Их новаторская работа дала нам наиболее убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 06.10.20

В Роспотребнадзоре назвали неспособную заболеть Covid-19 группу людей. / Камчатский ученый обнаружил загрязнение впадающей в Тихий океан реки. / Ученые разработали соевую альтернативу полиэтилену для огородников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»