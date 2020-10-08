Американская поэтесса получила Нобелевскую премию по литературе

Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена писательнице из США Луизе Глюк. Об этом сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета.

Глюк удостоилась награды «за ее безошибочный поэтический голос, который со своей суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным», говорится в сообщении.

Шведская академия не публиковала списка номинантов на премию, но, по словам литературных критиков, на награду претендовали японский писатель Харуки Мураками, автор цикла «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, российская писательница Людмила Улицкая, вест-индийская романистка Джамайка Кинкейд и венгерский автор Петер Надаш.

Ранее Нобелевскую премию 2020 года в области медицины получили американские ученые Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс за «открытие вируса гепатита С». Награда по химии досталась Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Доудна за развитие методов редактирования генома. Лауреатами премии по физике стали ученые «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 08.10.20

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