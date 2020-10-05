Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2020 год

Нобелевская премия 2020 года в области медицины присуждена американским ученым Харви Альеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за «открытие вируса гепатита С». Об этом сообщает Нобелевский комитет.

«В этом году Нобелевская премия присуждается ученым, внесшим решающий вклад в борьбу с гепатитом, передаваемым через кровь, – серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире. Лауреаты Нобелевской премии 2020 года Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса – вируса гепатита С», – говорится в сообщении Нобелевского комитата в твиттере.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине дали американским ученым Уильяму Кейлину-младшему и Греггу Семензе, а также британцу Питеру Рэтклиффу за изучение реакции клеток человека на падение содержания кислорода в организме. Их исследования помогли в борьбе с раком, анемией и многими другими заболеваниями.



Во вторник, 6 октября, Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов по физике, в среду, 7 октября, – по химии, в четверг, 8 октября – по литературе, а понедельник, 12 октября, – по экономике. Лауреат премии мира станет известен в пятницу, 9 октября.

Напомним, из-за пандемии коронавируса церемония вручения премий пройдет в онлайн-режиме – трансляция будет организована из мэрии Стокгольма. Лауреаты получат награды в своих странах в посольствах Швеции.

При этом вручение Нобелевской премии мира в Осло, как ожидается, пройдет очно. В этом году церемонию перенесли из мэрии норвежской столицы в Университет Осло, установив ограничения по числу участников – не более 100 человек.

Ранее сообщалось, что Нобелевский комитет принял решение увеличить сумму премии с 9 до 10 миллионов шведских крон (958 800 евро) уже в этом году. В 2012 году в рамках программы экономии размер премии был снижен с 10 миллионов крон до 8 миллионов, а в 2017 году ее снова увеличили до 9 миллионов крон.

Стокгольм, Наталья Петрова

Стокгольм. Другие новости 05.10.20

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