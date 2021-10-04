Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по медицине

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили Дэвиду Джулиусу и Ардену Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Американские ученые исследовали реакцию организмов на изменения температуры и прикосновения. «Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем эти ощущения как должное, но не знали, как возникали нервные импульсы, которые позволяют чувствовать температуру и давление», – говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Открытие Джулиуса и Патапутяна назвали революционным. Работа исследователей позволила понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, что позволяет людям адаптироваться к окружающему миру.

В ближайшие дни будут объявлены имена нобелевских лауреатов в области физики, химии, литературы, экономики и мира. В прошлом году награду в области медицины получили американские ученые Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс за «открытие вируса гепатита С».

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 04.10.21

Математик решил шахматную задачу 150-летней давности. / Ученые нашли коронавирусы у летучих мышей в России. / Прервалась связь с марсианскими аппаратами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»