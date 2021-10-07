Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал выходец из Танзании

Нобелевская премия по литературе за 2021 год присуждена уроженцу Танзании Абдулразаку Гурне. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Гурна удостоился награды «за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар, он прибыл в Англию в качестве беженца в конце 1960-х годов. Писатель опубликовал десять романов и несколько рассказов. Тема краха беженца проходит через всю его работу.

С 1901 года было присуждено 114 Нобелевских премий по литературе, четыре из них были разделены между двумя людьми. На сегодняшний день 16 женщин были удостоены литературной премии. Самым молодым лауреатом стал Редьярд Киплинг, в момент вручения ему был 41 год.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 07.10.21

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