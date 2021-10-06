Нобелевскую премию по химии присудили за новый способ синтеза молекул

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоились награды за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул.

Ранее премию по медицине получили Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания. Награда в области физики досталась Сикуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за исследование климата Земли.

В ближайшее время Нобелевский комитет определит лауреатов по литературе и экономике, а также обладателя премии мира. В этом году награда составит около 1,2 млн долларов.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 06.10.21

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