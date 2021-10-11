Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование рынка труда

Нобелевская премия по экономике досталась американским ученым за исследования рынка труда и анализ причинно-следственных связей. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Половину премии получит Дэвид Кард «за эмпирический вклад в экономику труда». Вторая часть будет разделена между Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

«Лауреаты этого года – Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс – рассказали нам по-новому о рынке труда и показали, какие выводы о причинах и следствиях можно сделать из естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях», – сообщается на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году премия по экономике была присуждена ученым из Стэндфордского университета Полу Милгрому и Роберту Уилсону «за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов».

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 11.10.21

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