Главред «Новой газеты» получил Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет присудил премию мира журналистке-расследователю Марии Ресса с Филиппин и главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову. По мнению судей, они защищают идеал демократии в мире.

Журналисты отмечены «за усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира», сообщили в комитете. Ресса и Муратов в глазах жюри представляют всех журналистов, выступавших за свободу прессы, противодействие которой растет в мире.

Так, Мария Ресса критиковала силовую кампанию действующего президента Филиппин Родриго Дутерте против наркотрафика из-за множества жертв. Комитет отметил, что Муратов работает в сложной обстановке в современной России, и его газета 24 года остается «самой независимой» в стране. Издание продолжает критически освещать проблемы коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии и отметил его профессиональную смелость. «Мы его поздравляем, он работает по своим идеалам, он талантлив, он смел. Это высокая оценка», – цитируют Пескова «Известия».

Сам нобелевский лауреат надеется, что премия поможет исправить ситуацию с законом о СМИ-иноагентах. «Мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны», – сказал Муратов изданию «Подъем!».

Главред «Новой газеты» признался, что присуждение премии стало для него неожиданностью. Он даже не ответил на звонок из Норвегии, где заседание комитет, посчитав его «нежелательным».

Как сообщал «Новый День», в число кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 года вошли российский лидер Владимир Путин и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Глава Чечни выдвинут за вклад в установление и поддержание надежного мира в исторически сложном крае.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.10.21

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