Путин стал кандидатом на Нобелевскую премию мира-2021

Президент РФ Владимир Путин официально вошел в число кандидатов на Нобелевскую премию мира 2021 года. Выдвинувший его кандидатуру писатель Сергей Комков получил подтверждение от Нобелевского комитета.
«Получил, ответили, что «Ваш кандидат включен в список», и общее количество номинированных в этом году еще уточняется», – приводит слова академика РИА «Новости».
Предварительно, на премию номинированы 286 человек.
Как сообщал «Новый День», Сергей Комков отправил заявку в сентябре 2020 года. 10 сентября обращение было официально зарегистрировано в Нобелевском комитете. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отметил, что это строго инициатива тех, кто предлагает кандидатов.
Нобелевский комитет уже включал Владимира Путина в список кандидатов на премию мира-2014 в связи с его активным содействием в урегулировании конфликта в Сирии.
Осло, Наталья Рязанова
Осло. Другие новости 13.05.21
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