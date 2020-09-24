Путина номинировали на Нобелевскую премию мира

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира.

Заявку на номинацию главы российского государства направил писатель, главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Об этом сообщил сам писатель на пресс-конференции в Москве, передает «Росбалт». Официальное обращение поступило в Нобелевский комитет 10 сентября.

Инициативу уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на эту премию выдвигаются «совершенно разные люди». По его словам, «это инициатива тех, кто выступает с таким предложением».

«Если решение будет принято – прекрасно. Если не будет принято – ничего страшного», – заявил пресс-атташе Кремля журналистам.

Стоит отметить, что Путина уже выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2013 году за активное содействие в урегулировании конфликта в Сирии.

Ранее на Нобелевскую премию мира 2020 года номинировали президента США Дональда Трампа, оппозиционера Алексея Навального и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Всего в этом году на Нобелевскую премию мира уже выдвинули порядка 300 человек.

Напомним, что в этом году церемония вручения Нобелевских премий пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

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