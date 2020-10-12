Премия Нобеля по экономике досталась исследователям аукционов

Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присуждена американским экономистам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за исследование аукционов. Ученые из Стэндфордского университета получили награду «за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», сообщает Нобелевский комитет.

Отмечается, что Пол Милгром и Роберт Уилсон «изучили, как работают аукционы, а также использовали свои знания для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например, радиочастот». «Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру», – говорится в сообщении.

Ранее Нобелевскую премию 2020 года в области медицины получили американские ученые Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс за «открытие вируса гепатита С». Награда по химии досталась Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Доудна за развитие методов редактирования генома. Лауреатами премии по физике стали трое ученых – Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андреа Гез – за исследование черных дыр.

за исследование черных дыр. Нобелевская премия по литературе 2020 года была присуждена писательнице из США Луизе Глюк. Лауреатом Нобелевской премии мира в этом году стала Всемирная продовольственная программа (World Food Programme (WFP) – гуманитарная организация ООН, обеспечивающая питанием голодающих.

Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря, но из-за пандемии коронавируса церемония пройдет в онлайн-режиме – трансляция будет организована из мэрии Стокгольма. Лауреаты получат награды в своих странах в посольствах Швеции. При этом вручение Нобелевской премии мира в Осло, как ожидается, пройдет очно. В нынешнем году церемонию перенесли из мэрии норвежской столицы в Университет Осло, установив ограничения по числу участников – не более 100 человек.

Стокгольм, Наталья Петрова

Стокгольм. Другие новости 12.10.20

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