Нобелевка по физике досталась исследователям климата Земли

Нобелевский комитет в Стокгольме назвал имена лауреатов премии по физике 2021 года. Ими стали три ученых – Сикуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджио Паризи. Исследователям присудили премию за «новаторский вклад в понимание сложных физических систем», сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Ученые заложили основу знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него, а также произвели революцию в теории неупорядоченных материалов и случайных процессов, отмечается в сообщении.

Старший метеоролог Принстонского университета (США) Сикуро Манабе и профессор Института метеорологии Макса Планка в Гамбурге (ФРГ) Клаус Хассельман удостоены премии «за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления». Профессору Римского университета Ла Сапиенца Джорджио Паризи дали премию «за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов».

В прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым из Великобритании, Германии и США «за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

В среду Нобелевский комитет в Стокгольме назовет обладателя премии по химии, в четверг – по литературе. В пятницу в Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. В понедельник, 11 октября, в Стокгльме назовут лауреата премии Нобеля по экономике.

Накануне были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали Дэвид Джулиус и Арден Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.

Лауреаты Нобелевской премии из-за ситуации с коронавирусом получат награды в своих странах 10 декабря.

Стокгольм, Наталья Петрова

Стокгольм. Другие новости 04.10.21

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