Церемония вручения Нобелевской премии мира может пройти онлайн

Из-за коронавирусных ограничений в церемонию вручения Нобелевской премии мира будут внесены изменения. Пока планируется сократить количество гостей, однако организаторы не исключают, что все торжество придется перенести в виртуальное пространство.

Как сообщил глава Нобелевского института Олав Нельстад, церемония пройдет не в главном зале мэрии Осло, рассчитанном на прием тысячи гостей, а в основной аудитории Университета Осло, где могут разместиться сто человек.

Кроме того, банкет в честь нобелевского лауреата не состоится, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. О таком же решении в отношении лауреатов по медицине, физике, химии, литературе и экономике объявил Нобелевский фонд ранее.

Более того, невозможно точно знать, сможет ли награждаемый человек присутствовать на мероприятии лично. В Стокгольме не исключают, что церемония может полностью пройти онлайн.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 22.09.20

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