Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. По мнению депутата от норвежской Партии прогресса Кристиана Тибринга-Гедде, американский лидер приложил много усилий для разрешения конфликтов в мире.

«Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира», – заявил Тибринг-Гедде в интервью телеканалу Fox News.

В письме, адресованном Нобелевскому комитету, депутат пояснил, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Если другие страны последуют примеру ОАЭ, Ближний Восток перестанет быть регионом конфликтов и станет территорией сотрудничества и процветания.

Напомним, американский президент Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2009 году. В решении Нобелевского комитета подчеркивалось, что Обама получил награду не за то, что «он совершит в будущем», а за его заслуги, многие тогда же посчитали, что «нобелевка» для американского лидера, скорее, была вручена «авансом».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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