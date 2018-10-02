Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии по физике

Нобелевскую премию по физике – 2018 получат Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд. Они сделали открытие в области лазерной физики, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. По мнению научного сообщества, их открытия совершили революцию в лазерной физики, дав возможность «наблюдать в новом свете чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы».

Половина награды достанется Эшкин «за оптические пинцеты и их применение в биологических системах». Оставшиеся деньги вручат профессорам Муру и Стрикланд «за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов».

Эшкин – американский физик, пионер в области создания оптических ловушек, автор 47 патентов. Кроме того, он известен исследованиями в областях фоторефракции, генерации второй гармоники и нелинейной оптики в волокнах.

Муру и Стрикланд – французские физики, в 1985 году они предложили новую технику сверхмощных лазерных импульсов – усиление чирпированных импульсов.

Как писал «Новый День», вчера, 1 октября стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Награду получили ученые-иммунологи из США и Японии Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за разработку новой методики лечения онкологических заболеваний путем стимулирования иммунного ответа. Речь идет о противораковой терапии с помощью «ингибирования (подавления – прим. ред.) отрицательной регуляции иммунной системы», сообщается на сайте премии.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (около 940 тысяч долларов).

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 01.10.18

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