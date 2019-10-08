Нобелевскую премию по физике присудили открывателям экзопланеты

Шведская королевская академия наук наградила Нобелевской премией по физике Джеймса Пиблза, Дидье Келоза и Мишеля Майора. Все они сделали открытия в области астрономии, которые были признаны революционными.

Джеймс Пиблз стал лауреатом премии за теоретические открытия в физической космологии. Дидье Келоз и Мишель Майор открыли экзопланету, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце.

В прошлом году Нобелевки по физике были удостоены Артур Эшкин из США, Жерар Муру (Франция) и Донна Стрикланд (Канада). По мнению научного сообщества, их открытия совершили революцию в лазерной физике, дав возможность «наблюдать в новом свете чрезвычайно маленькие объекты и невероятно быстрые процессы».

Накануне были озвучены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Американский онколог Уильям Кэлин, еще один ученый-медик из США Грегг Л. Семенза и британский ученый Питер Рэтклифф получили награду за изучение влияния кислорода на клетки. Этот научный труд поможет в дальнейшем в лечении онкологических заболеваний.

9 октября объявят победителей в области химии. 10 октября назовут обладателей премии в области литературы. 11 октября определят лауреата премии мира. В настоящее время размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (913 тысяч долларов США).

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 08.10.19

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