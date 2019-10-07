Нобелевской премии удостоились ученые за открытие, помогающее излечить рак

Нобелевскую премию по медицине присудили ученым, которые проводили исследование влияния кислорода на клетки. Этот научный труд поможет в дальнейшем в лечении онкологических заболеваний.

Лауреатами премии в области медицины и физиологии стал онкологУильям Кэлин и ученый-медик из США, а также британский ученый Питер Рэтклифф. Об этом сообщается в твиттете Нобелевского комитета.

Специалисты изучили процесс адаптации клеток к изменения уровня кислорода. «Открытия, сделанные нобелевскими лауреатами этого года, имеют фундаментальное значение для физиологии и проложили путь к новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями», – говорится в пресс-релизе.

В прошлом году награду получили ученые-иммунологи из США и Японии Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за разработку новой методики лечения онкологических заболеваний путем стимулирования иммунного ответа. Речь идет о противораковой терапии с помощью «ингибирования (подавления – прим. ред.) отрицательной регуляции иммунной системы».

Лауреаты Нобелевской премии по физике станут известны 8 октября. 9 октября объявят победителей в области химии. 10 октября назовут обладателей премии в области литературы. 11 октября определят лауреата премии мира. В настоящее время размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (913 тысяч долларов США).

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 07.10.19

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