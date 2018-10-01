Нобелевскую премию по медицине присудили за достижения в лечении рака

В Стокгольме открылась ежегодная Нобелевская неделя. Сегодня стали известны лауреаты премии по медицине за 2018 год.

Награду получили ученые-иммунологи из США и Японии Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за разработку новой методики лечения онкологических заболеваний путем стимулирования иммунного ответа. Речь идет о противораковой терапии с помощью «ингибирования (подавления – прим. ред.) отрицательной регуляции иммунной системы», сообщается на сайте премии.

Напомним, в прошлом году Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена трем ученым из США за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы. Лауреатами стали Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. В 2016 году Нобель по медицине получил японский исследователь Есинори Осуми за открытие механизма аутофагии – процесса деградации и переработки внутриклеточного мусора.

Нобелевская премия вручается за достижения в медицине, физике, химии, экономике и литературе. Кроме того, вручается Нобелевская премия мира. 2 октября станет известен лауреат в области физики.

Стоит отметить, что в этом году Нобелевский комитет решил не присуждать премию по литературе из-за скандала в Шведской академии, в результате которого организацию покинули шесть ее членов.

Размер Нобелевской премии в прошлом году был увеличен на 1 млн шведских крон – до 9 млн шведских крон ($1,1 млн).

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 28.09.18

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