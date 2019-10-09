Нобелевку по химии присудили за разработку литиево-ионных батарей

Нобелевскую премию по химии присудили американцу Джону Гудэнафу, британцу Стэнли Виттингхэму и японцу Акира Яшино. Они были удостоены высокой награды за разработку литиево-ионных батарей.

В прошлом году обладателями Нобелевки по химии стали американцы Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец Грегори Винтер. Госпожа Арнольд получила награду за работы по эволюции ферментов. Ее коллеги были удостоены премии за создание фагового дисплея пептидов и антител.

Фото: nobelprize.org

Как писал «Новый День», вчера, 8 октября, Шведская королевская академия наук наградила Нобелевской премией по физике Джеймса Пиблза, Дидье Келоза и Мишеля Майора. Все они сделали революционные открытия в области астрономии. Джеймс Пиблз стал лауреатом премии за теоретические открытия в физической космологии. Дидье Келоз и Мишель Майор открыли экзопланету, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце.

7 октября были озвучены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине. Американский онколог Уильям Кэлин, еще один ученый-медик из США Грегг Л. Семенза и британский ученый Питер Рэтклифф получили награду за изучение влияния кислорода на клетки. Этот научный труд поможет в дальнейшем в лечении онкологических заболеваний.

10 октября назовут обладателей премии в области литературы. 11 октября определят лауреата премии мира. В настоящее время размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (913 тысяч долларов США).

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 09.10.19

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