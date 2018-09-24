Бюстгальтер, пледы, штопор и другие находки. В ФК «Урал» рассказали, что забывают болельщики на стадионе после матча

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» обратилась к болельщикам команды с просьбой забрать свои вещи, забытые после матча, который состоялся еще 17 сентября на «Екатеринбург Арене». Напомним, «Урал» играл с «Ростовом», встреча окончилась ничьей – 1:1.

«Список найденных вещей после матча «Урал» – «Ростов»: пледы, бюстгальтер, авоська, дезодоранты, контейнер для еды, термосы, перчатка, несколько комплектов ключей, штопор, гаечный ключ, ножницы, ключ от автомобиля, пинцеты, ложки для обуви, зонт, сумка спортивная, капли в нос, банковские карты», ‒ перечислили в пресс-службе.

Там пояснили, что владельцы этих предметов могут обратиться за своими вещами в пункт потерянных вещей. «Он работает на входной группе № 4 со стороны улицы Пирогова с 07:00 до 16:00 по будням и с 07:00 до 15:00 по выходным», ‒ добавили в пресс-службе «шмелей».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

Главой фракции единороссов в гордуме Екатеринбурга стала Ира Овчинникова. / В соцсетях обсуждают видео избиения подростка в Нижней Туре. / В Свердловской области стартует «Осенний марафон здоровья». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»