В екатеринбургской школе пятиклассникам заменили уроки английского языка физкультурой

В екатеринбургском лицее № 109 из-за отсутствия учителя по английскому языку временно отменили этот предмет во всех параллелях пятого класса. Вместо изучения иняза дети занимаются физкультурой. Об этом «Новому Дню» сообщили родители нескольких учеников.

В пресс-службе городского департамента образования подтвердили эту информацию.

«Действительно на данный момент в лицее открыта вакансия учителя английского языка.

Руководитель прилагает все усилия, чтобы найти нового педагога: информация направлена в УрГПУ и УрФУ, выставлена на различных специализированных ресурсах. Сейчас директор лицея распределяет учебные часы между другими предметами, но это временная мера. Учебные программы в дальнейшем будут скорректированы и дети обязательно получат необходимые уроки в полном объеме. Ситуация взята на контроль», – прокомментировали в мэрии.

Напомним, год назад глава департамента образования Екатерина Сибирцева сетовала на дефицит учителей начальных классов и нехватку некоторых предметников. На сегодняшний день в ведомстве не смогли предоставить данные по укомплектованности школ педагогами, однако заверили, что острой проблемы нет.

«Есть небольшая текучка кадров в школах в связи с различными ситуациями. Но сильной нехватки не ощущаем. Стоит отметить, что только в этом году в школы и детсады пришли более 300 молодых педагогов», – отметили в департаменте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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