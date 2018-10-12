На Среднем Урале не хватает учителей по русскому языку и математике

В Свердловской области сохраняется проблема кадрового дефицита в школах. Как сообщили «Новому Дню» в региональном министерстве образования, на сегодняшний день есть потребность в учителях начальных классов, русского языка, математики, иностранного языка, а также не хватает психологов и дефектологов. Однако это не сказывается на реализации образовательных программ, отметили в ведомстве.

Сложности с комплектацией школ педагогами проявились в первый месяц учебного года. Так, в Екатеринбурге в лицее № 109 у пятых классов уроки английского языка были временно заменены на физкультуру из-за отсутствия учителя по инязу. Дирекция в срочном порядке искала специалиста на эту вакансию. По данным агентства, недобор учителей начальных классов был в городе Полевском, из-за чего школы были вынуждены укрупнять первые классы.

В минобразе подчеркивают, что главам муниципалитетов предложено заключать с педагогическими вузами договоры целевой подготовки. Ранее таким же способом была решена проблема комплектации воспитателей при строительном буме детских садов.

«В Свердловской области было создано более 80 тысяч мест в детских садах, возможный дефицит педагогов был спрогнозирован заранее, а потому были предприняты все действия для повышения контрольных цифр приема в образовательных учреждениях, занимающихся подготовкой кадров для системы образования. Данные цифры были увеличены как в вузах, так и в областных учреждениях – педагогических колледжах. В результате государственное задание было увеличено, а из стен учебных заведений было выпущено в три раза больше воспитателей, которые в итоге, пошли работать в детсады. Кроме того, для формирования устойчивого интереса к педагогической деятельности у обучающихся 10-11-х классов с 2016 года по инициативе министерства общего и профессионального образования реализуется проект «Педагогические классы», – сообщили в пресс-службе министерства.

Помимо этого на областном уровне оказывается поддержка молодым учителям в виде единовременной выплаты «подъемных». Педагоги в сельской местности получают 50 тысяч рублей, в городе – 35 тысяч рублей. Также по соглашению между минобразом и областным педагогическим профсоюзом на 2018-2020 годы оклады выпускников профессиональных образовательных организаций повышаются на 20 % до установления им квалификационной категории.

Всего в Свердловской области трудятся более 69 тысяч педагогов: 25 тысяч – в дошкольных образовательных учреждениях, свыше 34 тысяч – в общеобразовательных организациях, более 3 700 – в организациях дополнительного образования, порядка шести тысяч – в колледжах и техникумах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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