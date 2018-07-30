В России образовался острый дефицит школьных учителей

Российское образование переживает кризис, причем проблема не только в бюрократическом подходе власти и обесцениванию знаний в результате ЕГЭ, оптимизации школ и закрытии вузов. По данным мониторинга зарплат и нагрузки учителей, который был проведен Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и фондом «Национальные ресурсы образования» в стране нарастает кадровый дефицит – почти в каждой второй школе не хватает учителей.

В рамках опроса 3110 педагогов общего образования из 82 регионов, проведённого с 9 мая по 10 июня 2018 года, практически каждый второй (48%) заявил, что российская школа занимается «латанием кадровых дыр».

Как свидетельствуют данные исследования, которые приводит РБК, больше всего в школах не хватает учителей математики – об этом заявили 44%. Еще 39% отметили, что мало учителей иностранного языка, 30% – русского языка и литературы.

В пятерку «дефицитных» пропали учителя начальной школы (26%) и физики (21%). Далее следуют преподаватели по химии (15%) и истории (14%). О нехватке кадров среди учителей биологии, географии, информатики и музыки говорят по 10% опрошенных, технологии – 9%. Еще по 4% считают, что в школах мало учителей по обществознанию, физкультуре и ОБЖ.

В целом только 52% школ сообщили, что у них есть педагоги по всем предметам. В 37% – признали, что им не хватает учителей по 1-3 предметам, в 8% – по 4-5 предметам, в 3% – более чем по 5 предметам.

Судя по оценке специалистов, кадровый дефицит будет только нарастать. В России отмечается «острая нехватка» молодых преподавателей. А средний возраст учителей продолжает повышаться.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, такая патовая ситуация в школах сложилась из-за тяжелых условий труда.

«Некоторые педагоги уходят из школы прямо во время учебного года, не выдерживая высокой нагрузки, в том числе непедагогической, и низкого уровня заработной платы. И многие признаются, что отговаривают молодых учителей идти работать в школу», – цитирует ее слова РБК.

Как сказала Духанина, зачастую учителя вынуждены преподавать предметы из «чужих» областей. «Учитель истории начинает вести уроки географии, а учитель начальных классов – математику в средней школе», – пояснила она.

Между тем в пресс-службе Минпросвещения продолжают настаивать, что в последние годы в школах «наблюдается позитивная динамика» с кадрами. «Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий – сельские учителя английского языка. Работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние годы», – утверждают в министерстве.

По данным Росстата, средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тысячи рублей в 2016 году до 34,9 тысяч рулей в 2017 году. По итогам 2017 года в четырех регионах России зарплаты учителей школ незначительно снизились, на основе данных Росстата в феврале. Еще в двух регионах зарплаты не выросли, а в 46 заработки педагогов выросли менее чем на 1 тысячу руб.

Напомним, согласно мартовскому исследованию РИНХиГС, более половины российских учителей недовольны своей зарплатой. Хуже всего дела обстоят в сельских школах – 60% заявили о низких заработных платах, ситуация мало чем отличается и в региональных центрах – там недовольных 59%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.07.18

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