Свердловскую область на два дня накрыло смогом

Уральские синоптики предупреждают жителей области о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили в Уралгидрометцентре, предупреждение о загрязнении атмосферы будет действовать как минимум до 20 часов среды, 26 сентября. Погода будет неблагоприятной для рассеивания вредных примесей в воздухе. Медики советуют в такие дни ограничить пребывание на улице и проветривать помещения только кондиционерами.

Добавим, что днем в регионе ожидается потепление до +23. В ГУ МЧС предупреждают о сохранении угрозы лесных пожаров.

Екатеринбург, служба информации

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