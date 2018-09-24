Бабье лето простоит в Екатеринбурге еще три дня

В ближайшие три дня в Екатеринбурге будет не по-осеннему тепло. Как сообщили в Гидрометцентре России, в понедельник, 24 сентября, днем температура воздуха поднимется до +21 градуса. Будет солнечно и без осадков.

Чуть теплее ‒ до +22 градусов ‒ будет во вторник. В среду днем столбики термометров поднимутся до +19, однако не исключены дожди. Ночами будет около +10…+11 градусов.

Затем начнется похолодание. В четверг и пятницу днем будет только +12…+14 градусов, а к выходным тенденция усилится ‒ ожидается только +10 градусов днем и +4…+5 градусов ночью.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

Ридикюль к осмотру: как екатеринбургское метро спасается от терактов. Авторская колонка читательницы «Нового Дня» Наталии Кузнецовой. / 24 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»