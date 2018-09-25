Екатеринбуржцы провожают последние теплые дни (ФОТО)

Жители Екатеринбурга провожают последние теплые дни. Сегодня и в среду будет не по-сентябрьски хорошая погода.

Горожане гуляют на Плотинке, где уже отключили фонтаны, но еще выступают уличные музыканты ‒ певцы, гитаристы, саксофонисты, барабанщики. Продается сладкая вата и кукуруза, воздушные шары.

По-прежнему пока работает и лодочная станция. В историческом сквере доигрывают партии шахматисты.

Напомним, что, по прогнозу синоптиков, с четверга начнется похолодание ‒ температура воздуха дней не будет подниматься выше +12 градусов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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