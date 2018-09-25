Екатеринбуржцы снова жалуются на цыганских гадалок

Жители Екатеринбурга снова жалуются на засилие на улицах цыганских гадалок. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», особенно много их наблюдается в последние дни в районе гипермаректов «Мега», «Метро» на Металлургов, добираются они и до центра города – проспекта Ленина, улиц Луначарского, Малышева.

Цыганки разбиваются на группы по четыре-пять человек и занимаются активным привлечением клиентов. Как правило, женщины в длинных темных одеждах и платках на головах высматривают прилично одетых граждан, рассчитывая, что у тех есть средства, и они готовы делиться ими с «предсказательницами судьбы».

Разговор с прохожими начинается с просьбы закурить или вопросом, который час. Стоит лишь потенциальному клиенту задержать шаг и уделить внимание гадалкам, они стараются полностью завладеть его вниманием, предлагая единственную услугу – гадание за деньги. При этом цыганки выражают явное неудовольствие, когда прохожие их намеренно игнорируют. Сотрудники правоохранительных органов, которым потом приходится разбираться с жалобами жертв цыганских гаданий, советуют ни в коем случае не вступать в контакты с мошенницами, чтобы избежать пропажи денег и ценных вещей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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