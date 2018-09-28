Челябинская гадалка «сняла порчу» с екатеринбурженки за 65 тысяч рублей

В Свердловской области полицейские задержали гадалку из Челябинской области, которая обокрала екатеринбурженку. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, речь идет о жительнице города Уфалей 1975 года рождения. Она попросила помощи у 20-летней девушки с поисками жилья. Та отказала, но незнакомка неожиданно заявила, что на екатеринбурженку и ее близких навели порчу. Девушка испугалась и согласилась, чтобы гадалка помогла ей. Для обряда требовалось провести некие манипуляции с драгоценностями, и екатеринбурженка отдала все, что у нее было. Челябинка обещала вернуть все после обряда, однако в назначенный час так и не явилась, и пострадавшая обратилась в полицию.

Гадалку быстро нашли. Ею оказалась ранее судимая Рубина Козловская, которая уже отбывала наказание за хранение наркотиков. В отношении нее было возбуждено уголовное дело факту мошенничества. «На очной ставке потерпевшая опознала свою обидчицу, подозреваемая вину признала. Сейчас сотрудники угрозыска проверяют задержанную на причастность и к другим подобным преступлениям. Также в полиции считают, что Козловская могла заниматься карманными кражами в крупных торговых центрах и продуктовых гипермаркетах Екатеринбурга», ‒ сообщили в пресс-службе главка.

Всех, кто опознал в жительнице Уфалея свою обидчицу, просят обращаться в полицию по телефонам: +7-343-358-75-62 или +7-922-60-90-178.

Екатеринбург, Елена Сычева

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