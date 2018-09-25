Кто такой Высокинский? 4 факта про нового мэра, которые надо знать екатеринбуржцам

Сегодня депутаты нового созыва гордумы Екатеринбурга утвердили на должность мэра Александра Высокинского. Впервые в уральской столице глава не был избран всенародным голосованием. Тем не менее ближайшие пять лет именно он будет руководить Екатеринбургом. «Новый День» решил поближе познакомить читателей с новым градоначальником и вспомнить некоторые аспекты из его биографии.

Высокинского в мир привел Чернецкий

Александр Высокинский пришел в мэрию Екатеринбурга больше 18 лет назад. В 2000 году он стал начальником отдела конкурентных преимуществ и инвестиционной привлекательности комитета по экономике, а спустя несколько месяцев ‒ замом председателя. В 2002-м возглавил комитет. В 2008 году по решению тогдашнего мэра Аркадия Чернецкого был назначен заместителем главы города.

Спустя восемь лет, в 2016-м, Высокинский неожиданно перешел на работу в администрацию Свердловской области, став заместителем губернатора. По некоторым данным, его кандидатуру опять-таки пролоббировал Аркадий Чернецкий, который называл его «лучшим специалистом по стратегическому планированию». Правда, тогда же про Высокинского говорили, что он стал «перебежчиком», уйдя в команду губернатора Куйвашева.

«У нас в области – нормальная политическая конкуренция. Если бы это было не так, у нас не было бы такого количества СМИ. Это не вчера началось, еще при Эдуарде Эргартовиче и Аркадии Михайловиче, дай им бог здоровья. Но не надо все выставлять в черном цвете. И говорить, что я кого-то с кем-то помирю, некорректно. Не надо вот этого – рассказов про черно-белый мир, про какую-то войну. Я понимаю, что понятие войны многих кормит. Но ведь есть масса других проектов! А у вас получается замкнутый круг: сначала сами пишете про «войну», а потом начинается – «Ой, Высокинский переметнулся во вражеский лагерь!» Вот не надо этого», – сказал тогда сам вице-премьер.

Высокинский хорошо зарабатывает

Доход Александра Высокинского за 2017 год – 4 млн 76 тысяч 058 рублей. В собственности у нового мэра – квартира площадью 162 квадратных метра, гараж на 30 квадратов, два парковочных места и мотоцикл «Тула». В безвозмездном пользовании у главы – еще одна квартира площадью 64 квадратных метра. В 2016-м, когда Высокинский только перешел на работу в областное правительство, его доход был существенно меньше ‒ 1,9 млн рублей.

Высокинский должен жениться

Известно, что у Александра Высокинского есть спутница жизни. Это Наталья Годлевская, одна из учредительниц крупной управляющей компании ‒ «Верх-Исетской» (впрочем, с прошлого года фирма перешла в другие руки). До 2013-го Высокинский всегда указывал доходы супруги в своей декларации, а после – почему-то перестал. Журналистам он тогда пояснил, что никогда не был женат официально, а штамп в паспорте – лишь формальность, потому что куда важнее любовь.

Интересный момент: тогда, в 2013 году, Высокинский был одним из претендентов на пост главы Екатеринбурга, правда, ставку тогда сделали на Якова Силина (и он проиграл). Но до этого Александр Геннадьевич успел сделать важное заявление. «Выиграю выборы – женюсь», ‒ сказал он журналистам портала 66.ру. Выборы он выиграл, хоть и пять лет спустя. Так что теперь ‒ как порядочный человек ‒ должен жениться.

Высокинский любит ретроавтомобили

Несмотря на то, что в декларации нового градоначальника нет ни одной машины, он неравнодушен к ретроавтомобилям. По слухам, их у Александра Высокинского 16 штук. Вот их список, который ранее публиковался в СМИ: Rolls-Royce Phantom 2, Rolls-Royce Phantom 3, Packard 120, Lincoln V12, Cadillac Limo 8.0, Cadillac La Salle, Pierce Arrow, ЗИС 101, ЗИС 110, ЗИЛ 111, ЗИЛ 114, ЗИЛ 41045, «Чайка» ГАЗ 13, «Чайка» ГАЗ 14, «Волга» 2424 и ГАЗ 69А.

Екатеринбург, Елена Сычева

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