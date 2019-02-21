Минфин предложил ввести налог на дорогие авто – Высокинский схватился за голову

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский был неприятно взволнован предложением областного министра финансов Галины Кулаченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании кабмина Кулаченко высказала несколько идей, позволяющих пополнить доходную часть бюджета. Например, она предложила увеличить транспортный налог на дорогие автомобили. Совпадение или нет, но в этот момент глава Екатеринбурга Александр Высокинский изменился в лице и буквально схватился за голову.

Напомним, несмотря на то, что в декларации нового градоначальника нет ни одной машины, а только мотоцикл «Тула», говорят, что он неравнодушен к ретроавтомобилям. По слухам, их у Александра Высокинского 16. Такой список раритетов приписывали ему некоторые СМИ: Rolls-Royce Phantom 2, Rolls-Royce Phantom 3, Packard 120, Lincoln V12, Cadillac Limo 8.0, Cadillac La Salle, Pierce Arrow, ЗИС 101, ЗИС 110, ЗИЛ 111, ЗИЛ 114, ЗИЛ 41045, «Чайка» ГАЗ 13, «Чайка» ГАЗ 14, «Волга» 2424 и ГАЗ 69А.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.02.19

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