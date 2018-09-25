С мусором в Шарташском лесопарке будут бороться, показывая в интернете Шахрина

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин снялся в видеоролике, призванном сделать чище Шарташский лесопарк.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном минприроды, музыкант призвал горожан не мусорить в парке. В ближайшее время видеоролик будет размещен в социальных сетях.

Напомним, пока, несмотря на все усилия нового директора, лесопарк остался неблагоустроенной территорией. «Появилась новая навигация, чуть больше урн для мусора и, пожалуй, все. Никаких других изменений нет», ‒ рассказал агентству екатеринбуржец Иван, который часто бывает на Шарташе.

Напомним, в прошлом году после велогонки «Тур де Шарташ» Евгений Куйвашев, бывший на тот момент кандидатом в губернаторы, обещал преобразить парк. Была разработана концепция, по которой проходили общественные слушания. Несмотря на протесты архитекторов, в парке будут делать проезд для автомобилей, велодорожку и пешеходную тропу из асфальтобетона. Областной бюджет выделяет на это 360 миллионов рублей.

Специалисты Уральского государственного архитектурно-художественного университета ранее выступили с критикой проекта благоустройства Шарташского лесопарка. Они указали в том числе и на то, что в парке не должно быть тротуаров и дорог с жестким покрытием, речь идет об особо охраняемой природной зоне. На это же, кстати, обратили внимание и горожане на публичных слушаниях.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

Цуканов поздравил Высокинского: «Вы получили единодушную поддержку депутатов». / Новый глава Екатеринбурга поменял паспорт, пообещал журналистам мастер-класс и рассказал про кадровые решения в мэрии (ВИДЕО). / «Наш президент не отвечает за свои слова»: жители Екатеринбурга высказались о повышении пенсионного возраста (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»