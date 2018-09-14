Шарташский лесопарк зальют асфальтобетоном за 360 миллионов рублей

Начинаются работы по реконструкции Шарташского лесопарка. Несмотря на протесты архитекторов, в парке будут делать проезд для автомобилей, велодорожку и пешеходную тропу из асфальтобетона. Областной бюджет выделяет на это 360 миллионов рублей.

На сайте госзакупок появился аукцион на обустройство Шарташского лесопарка. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области заказывает капремонт дорог в парке – от от ул. Отдыха в северо-западной части парка и заканчивая на примыкании к ул. Поселок Пески в южной части. Работы пройдут в два этапа – до конца октября этого года подрядчик должен будет разработать рабочую документацию, а строительство дорог предполагается осуществить с ноября 2018 года по 20 декабря 2020 года. Согласно документации, капремонт затронет более 4 км для автодороги, 2,8 км для велодорожки и примерно столько же для пешеходной дорожки. При этом ширина дороги составит 3 метра, велодорожку сделают до 2 метров шириной, для пешеходов – 0,75 м. Плюс еще 0,75 м закладывается на разделительную полосу между дорогой и велодорожкой. После капремонта проезд будет из асфальтобетона, велодорожки из цветного асфальтобетона, а люди будут ходить по бетонным тротуарным плитам. В техзадание также входит установка трансформаторной подстанции.

Отметим, сейчас по лесопарку проходит дорога – местами асфальтовая, но в ямах, местами – грунтовка. Специалисты Уральского государственного архитектурно-художественного университета ранее выступили с критикой проекта благоустройства Шарташского лесопарка. Они указали в том числе и на то, что в парке не должно быть тротуаров и дорог с жестким покрытием, речь идет об особо охраняемой природной зоне. На это же, кстати, обратили внимание и горожане на публичных слушаниях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

Активистку с митинга Навального ночью увезли из спецприемника в больницу на скорой, но потом отправили обратно. / Летали кровельные листы, падали деревья: над Екатеринбургом пронесся ураган (ФОТО). / Возможного убийцу 10-летней девочки из Каменска-Уральского поймали в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»