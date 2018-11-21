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Проект благоустройства Шарташа за 360 миллионов не прошел госэкспертизу

Проект благоустройства Шарташского лесопарка, по которому особо охраняемую зону должны закатать в асфальт, не прошел экологическую экспертизу. Директор парка Артур Зиганшин об этом узнал от журналистов и не смог пояснить, что же будет с итогами конкурса на благоустройство, на которое из бюджета выделили почти 360 тысяч рублей.

На сайте министерства природных ресурсов и экологии появилось сообщение о результатах экологической экспертизы проектной документации «Благоустройство территории Шарташского лесного парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек». В этом сообщении указано, что «в соответствии с Заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы [...] представленные материалы не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и требуют доработки по указанным в заключении замечаниям». Замечания в информационном сообщении минприроды не обозначены.

Как оказалось, директору ГБУ «Шарташский лесной парк» Артуру Зиганшину об этом тоже ничего не известно. Он признался, что об итогах экологической экспертизы узнал от журналистов, с помощью корреспондента РИА «Новый День» нашел на сайте минприроды региона сообщение об итогах экспертизы и отметил, что он не является заказчиком работ и экспертизы. «ГБУ этим не занимается. У нас своя деятельность, к примеру, в выходные сноукайтинг устраиваем», – рассказал Зиганшин. Он добавил, что его как директора ГБУ приглашают на совещания по благоустройству парка, но экологическую экспертизу там еще не обсуждали.

Напомним, на работы по созданию в парке велодорожек, автомобильной и пешеходной дороги выделено почти 360 млн рублей, соответствующий конкурс уже прошел, победителем стало ООО «Урал Инжиниринг». Согласно документации, первый этап работ был завершен в прошлом месяце, с 1 ноября начался второй этап. Благоустройство уже раскритиковали и эксперты УрГАХУ, и горожане – посчитав, что нельзя закатывать в асфальт природную зону. Согласно проекту бюджета на следующий год, на благоустройство парка выделят еще 236 млн рублей.

После выхода материала удалось получить комментарий в пресс-службе минприроды области. Там рассказали, что экологическую экспертизу проект не прошел еще весной, затем замечания были устранены, и в ближайшее время на сайте минприроды появится информация о том, что проект, подразумевающий строительство бетонных дорог, экспертизу прошел.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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