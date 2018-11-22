Минприроды подтвердило: часть проекта по благоустройству Шаратшского парка не прошла экологическую экспертизу

Проект велодорожек в Шарташском лесном парке на самом деле не смог пройти экспертизу. Точнее, его часть – получено разрешение на строительство асфальтированных дорожек только в той части парка, которая не относится к особо охраняемой природной зоне.

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области официально прокомментировали информацию о том, как проект Шарташского лесного парка проходит экспертизу. Напомним, накануне стало известно, что экологичествую экспертизу проект не прошел, после чего в минприроды поспешили заверить, что эта информация устаревшая.

Как выяснилось сегодня, все-таки проблемы у проекта есть. Экспертиза согласовала восстановление тропиночной сети – тропы будут отсыпаны в своих границах природным сыпучим материалом, вдоль троп будут размещены детские и спортивные площадки, поставлены лавочки для отдыхающих. Это работы, которые не указаны в том самом аукционе по благоустройству, согласно которому Шарташ зальют бетоном за 360 миллионов рублей. С этим проектом сложнее. В парке должны появиться 7 км велодорожек из красного асфальтобетона. В западной части, которая не относится к особо охраняемой природной зоне, работы начнутся в 2019 году, экспертиза пройдена. Но в охраняемой зоне ее забраковали.

«По велопешеходной дороге, проходящей по особо охраняемой природной территории лесопарка, проект по капитальному ремонту дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек не смог получить положительное заключение государственной экологической экспертизы. В данное время проект находится на доработке», – рассказали в пресс-службе министерства. Там уверены, что и этот проект реализовать удастся, так как работы намечены на 2020 год, а у экспертной комиссии возникли претензии не вообще к заливке парка бетоном, а к некоторым нормативным нюансам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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