Благоустройство Шарташского парка потребовало еще 236 миллионов

Благоустройство Шарташского лесопарка в следующем году обойдется бюджету региона минимум в 236 млн рублей. На развитие и сохранение других особо охраняемых лесов и парков областного значения уйдет 80 миллионов.

В проекте бюджета Свердловской области на 2019 год по целевой статье «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках» всего заложено 316,3 миллиона рублей. Это значительно больше, чем планировалось на 2018 год.

«Бюджетные ассигнования на 2019 год больше объема аналогичных расходов на 2018 год на 236 млн 198,6 тыс. рублей или в 5,9 раза. Увеличение объемов финансирования обусловлено выделением дополнительных средств на мероприятия по благоустройству территории Шарташского лесного парка», – поясняется в справочных материалах.

К 2020 году сумма еще увеличится – до 330 млн, а на 2021 год планируется на лесопарки по этой статье потратить только 3,6 млн рублей. Почему через два года финансирование резко снизится, в документах не поясняется, возможно, это связано с завершением благоустройства Шарташского парка.

Напомним, в этом году на проект благоустройства парка выделялось 360 миллионов. На Шарташе должны появиться велодорожки красного цвета, дорога для автомобилей, гранитные бордюры, пешеходные дорожки из бетонных тротуарных плит. Нужно установить трансформаторную будку и провести электричество. Однако денег не хватило – и в поправках бюджета-2018 на днях появились еще почти 70 миллионов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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