На закатывание Шарташского лесопарка в асфальт выделят еще почти 70 млн: 360 млн стало мало

Благоустройство Шарташского лесопарка дорожает – асфальтирование и освещение парка не укладывается в 360 млн рублей. Депутаты гордумы в ближайшее время примут поправки к бюджету с увеличением этих расходов почти на 70 млн рублей. За эти деньги на Шарташе сделают красные велодорожки, дорогу для машин. А еще в лесу поставят деревья в горшках.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» депутат заксо Вячеслав Вегнер, в бюджет на 2018-2019 годы предлагается внести изменения, дополнительные средства будут выделены в том числе на благоустройство Шарташского лесопарка – капремонт дорожной сети и создание велодорожек. Сумма – 69 миллионов 391 тысяча рублей. По словам Вегнера, никаких пояснений к поправкам парламентариям не выдавали, просто сумма и все – проголосовать депутаты должны на заседании 29 октября.

На проект по благоустройству уже выделено 360 миллионов рублей. Появятся велодорожки красного цвета, дорога для автомобилей, бордюры в парке нужны гранитные, пешеходы будут ходить по бетонным тротуарным плитам.

Сегодня координатор «РосЯмы» в Екатеринбурге Алексей Беззуб на своей странице в фейсбуке опубликовал разбор проекта по благоустройству, расписав, во что обойдется обустройство дорог в природной зоне. «Основные затраты это: освещение – 131 млн, электроснабжение – 79 млн и дорога – 69 млн рублей. «Устройство дорожной одежды» стоит 69 087 097,38 рублей», – указал общественник. Проектировщики заложили тротуар шириной 0,75 метра (что не соответствует нормативам и, судя по всему, здравому смыслу, к примеру, стандартные детские коляски не умещаются на такой ширине).

Скрины со страницы Алексея Беззуба в фейсбуке

Беззуб объясняет, что с отводом воды в парке, вероятно, ситуация будет печальная: «Уклон велодорожки и дороги идет в сторону тротуара, для отвода воды предусмотрены лотки KU100.16(10).15,5(12,5)-А15, я молчу про то, что эти лотки зимой замерзнут и весной не смогут отводить талый снег. Этот лоток сделан так, что либо он будет утоплен в тротуаре на 3 см, либо не сможет отводить полностью воду с проезда, и на дороге будут стоять лужи до 1,25 м от бордюра».

В проекте есть и другие весьма впечатляющие детали. Например, в западной части проезд от велодорожки будут отделять «разделительной полосой шириной 0,75 м с установленными на ней емкостями с растительным грунтом (контейнерное озеленение), в которые высаживаются зеленые насаждения». Другими словами, в лесопарке будут выращивать растения в горшках.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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