Рабочие разбирают светомузыкальный фонтан на Плотинке (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие разбирают светомузыкальный фонтан, который установлен на Плотинке в русле Исети. Он проработал с середины мая до середины сентября, передает «Новый День».

Несмотря на теплую погоду, в последние дни его не включали, а сегодня приступили к демонтажу на зиму. Конструкции уберут до весны, а после заново установят.

Напомним, светомузыкальный фонтан появился в Екатеринбурге в 2013 году. Он обошелся городской казне в 35 миллионов рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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