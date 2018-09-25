Рабочие разбирают светомузыкальный фонтан на Плотинке (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие разбирают светомузыкальный фонтан, который установлен на Плотинке в русле Исети. Он проработал с середины мая до середины сентября, передает «Новый День».
Несмотря на теплую погоду, в последние дни его не включали, а сегодня приступили к демонтажу на зиму. Конструкции уберут до весны, а после заново установят.
Напомним, светомузыкальный фонтан появился в Екатеринбурге в 2013 году. Он обошелся городской казне в 35 миллионов рублей.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 25.09.18
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