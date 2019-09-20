В мэрии объяснили, почему в городе не выключают фонтаны, несмотря на плохую погоду (ФОТО)

В Екатеринбурге все еще не отключили городские фонтаны на зиму, хотя, как правило, это делают в начале сентября, когда погода портится и начинаются дожди.

Как объяснили «Новому Дню» в пресс-службе администрации города, этому есть объективные причины. «Их не просто отключают, а еще чистят и консервируют на зиму. Этим занимается одна бригада, поэтому на отключение всех фонтанов требуется какое-то время», – сообщили агентству в пресс-службе городской ратуши.

Напомним, фонтанами в Екатеринбурге занимается муниципальная служба «Водоотведение и искусственные сооружения». Традиционно их включают в мае, ко Дню Победы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

В селе под Белояркой фура обронила гигантский камень (ФОТО). / В Екатеринбурге на следующей неделе пойдет снег. / В турецком отеле кипящим маслом облили детей, два маленьких екатеринбуржца в больнице. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»