В Историческом сквере Екатеринбурга включили фонтан. И тут же выключили (ФОТО)

В Историческом сквере Екатеринбурга сегодня, несмотря на прошедший снегопад, заработал фонтан. Но спустя короткое время воду отключили.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, фонтан работает в тестовом режиме, идет настройка и промывка системы. Не исключено, что в ближайшее время он работу прекратит, но так же временно могут заработать другие фонтаны. По плану, все фонтаны в городе должны включить 9 мая – если коррективы опять не внесет погода.

Добавим, годом ранее фонтаны в городе заработали только в середине мая, хотя до этого два года подряд они стартовали 9 мая.

Екатеринбург, служба информации

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