Снежный циклон на Урале сменится потеплением до +20

За минувшие выходные в центре и в ряде восточных районов Свердловской области выпало около месячной нормы осадков. Максимальное количество снега наблюдалось в Туринской Слободе и Артемовском – за сутки выпало 24 мм осадков, что достигло уровня опасного критерия. Высота снежного покрова в этих муниципалитетах сегодня утром составила 26-39 сантиметров, сообщает метеослужба.

Ночью на территории региона отмечались метели и порывистый ветер до 16 метров в секунду. Мокрый снег толстыми слоями скапливался на проводах и деревьях. В Екатеринбурге за 28 апреля и сегодняшнюю ночь выпало 90% месячной нормы осадков, высота сугробов достигла 15 сантиметров.

Причиной сильных снегопадов стал северо-западный циклон, который движется через Урал со стороны Перми в сторону Тюмени. Но похолодание будет недолгим, отмечают метеорологи.

«В ближайшие сутки ожидается холодная погода, в последующие дни – постепенное повышение температуры воздуха. Во второй пятидневке мая температура воздуха повысится: ночью до +2…+7 градусов, днем до +13…+20 градусов. Значительных дождей не предполагается», – сообщили в уральском гидрометцентре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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