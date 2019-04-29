Из-за снегопада в Екатеринбурге отменили «танковую» репетицию парада

Непогода в Екатеринбурге внесла коррективы в подготовку военных к параду Победы. Запланированная на сегодняшний вечер репетиция в центре города с участием боевых машин отменяется.

Вместо полной репетиции на площади 1905 года военные проведут тренировку в 32-м военном городке. Причем техника участвовать не будет – только люди. Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе ЦВО, это связано со снегопадами – танки у военных всесезонные, но людям маршировать по снежной каше тяжело. «Свой плац мы почистим и там расчеты будут оттачивать марширование», – отметили в ЦВО. Никаких ограничений движения из-за переноса репетиции не будет.

Добавим, отмена репетиции парада в центре города, вероятно, весьма обрадует автомобилистов – так как это означает, что и перекрытий движения в центре не будет.

Екатеринбург засыпало снегом в выходные. С середины недели синоптики прогнозируют потепление.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.19

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