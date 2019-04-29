российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 апреля 2019, 09:31 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Из-за снегопада в Екатеринбурге отменили «танковую» репетицию парада

Непогода в Екатеринбурге внесла коррективы в подготовку военных к параду Победы. Запланированная на сегодняшний вечер репетиция в центре города с участием боевых машин отменяется.

Вместо полной репетиции на площади 1905 года военные проведут тренировку в 32-м военном городке. Причем техника участвовать не будет – только люди. Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе ЦВО, это связано со снегопадами – танки у военных всесезонные, но людям маршировать по снежной каше тяжело. «Свой плац мы почистим и там расчеты будут оттачивать марширование», – отметили в ЦВО. Никаких ограничений движения из-за переноса репетиции не будет.

Добавим, отмена репетиции парада в центре города, вероятно, весьма обрадует автомобилистов – так как это означает, что и перекрытий движения в центре не будет.

Екатеринбург засыпало снегом в выходные. С середины недели синоптики прогнозируют потепление.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.19

Размежевались: изгнанные комсомольцы отметят Первомай отдельно от коммунистов. / Снежный циклон на Урале сменится потеплением до +20. / Движение автобусов по Серовскому тракту все еще закрыто. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Из-за снегопада на дорогах – ДТП, в такси и трамваях – ажиотаж (ФОТО)

Снежный циклон на Урале сменится потеплением до +20

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,

Новости партнеров