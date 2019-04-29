Из-за снегопада на дорогах – ДТП, в такси и трамваях – ажиотаж (ФОТО)

Напомним, накануне в Свердловской области начался сильнейший снегопад, который продолжается до сих пор. Уже вчера ГИБДД выпустило предупреждение: водителей просят не гонять, соблюдать дистанцию и боковые интервалы. Тем, кто сменил резину на летнюю, инспекторы советовали не выезжать на дороги.

Судя по обсуждениям на форумах и в соцсетях, многие екатеринбуржцы сегодня воспользовались рекомендациями ГИБДД: на летней резине рискнули выехать немногие. Водители пересаживаются на общественный транспорт и такси. Цены на услуги последних при этом выросли в три раза. Например, минимальная стоимость поездки на «Яндекс.Такси» в 9 утра составляла 280 рублей (при обычной стоимости 80-90). Трамваи и автобусы переполнены, пишут горожане.

Из-за того, что многие решили не откапывать свои машины из сугробов, тотальных пробок в Екатеринбурге нет. На данный момент – всего 5 баллов. Но повсеместно фиксируются ДТП, особенно много аварий на въездах в город и на ЕКАДе.

На трассах Свердловской области сегодня ситуация лучше, чем вчера. Напомним, на Серовском тракте вчера вечером автомобилисты застряли в пробке на 10 и более часов.

Но патрулирование продолжается. «Экипажи работают в усиленном режиме, патрулируют трассы, оказывают помощь водителям, которые оказались заложниками непогоды, осуществляют распорядительно-регулировочные функции», – сообщили в УГИББ по Свердловской области.

В регионе продолжает действовать запрет на перевозку организованных групп детей – до стабилизации погодных условий.

Напомним, действие штормового предупреждения в Свердловской области продлено и на текущие сутки. По данным синоптиков в ближайшее время ожидается сильный снег, метели, усиление ветра до 20-25 м/с.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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