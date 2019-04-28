На Серовском тракте дежурят три бригады МЧС: автомобили часами стоят в жуткой пробке

Из-за сильнейшего снегопада на Серовском тракте образовалась огромная пробка на несколько десятков километров. Многие автомобилисты уже поменяли автомобильную резину на летнюю, что спровоцировало всплеск мелкий аварий: столкновения и съезды с проезжей части.

По данным МЧС, сейчас наблюдается затруднение движения с 272 по 307 километр трассы Екатеринбурга – Серов.

«На проблемном участке работают три оперативные группы МЧС, которые помогают автомобилистам вернуться на проезжую часть с заснеженной обочины. Здесь работают дорожные службы по очистке проезжей части, движение регулируют экипажи ГИБДД. Ситуация с прохождением циклона находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях. Осуществляется мониторинг дорожной обстановки, каждый час оперативно-дежурная смена ЦУКС проводит заслушивание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дорожных служб», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Госавтоинспекция ограничила междугородние рейсы на Серовском направлении. Автомобилисты в соцсетях жалуются, что на дорогу уходит по 8-10 часов.

«Невьянск- Екатеринбург. На трассе реально не дозвониться 112. Звонили, даже гудок не идет. С 11 утра стояли до 16:30. И недавно приехали в Екатеринбург слава богу», – приводит сообщение от подписчика паблик «Инцидент. Екатеринбург».

Как сообщает портал Е1.ru, в пробке на Серовском тракте застрял автобус с первоклашками, которые возвращались с экскурсии из Невьянска в Екатеринбург. Дети находятся в автобусе без еды и воды, звонят родителям и плачут. Школьников сопровождают два учителя и экскурсовод.

В Свердловской области сохраняется действие штормового предупреждения о сильном снегопаде, установлении снежного покрова и ветре до 20-25 метров в секунду. Силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности, на трассы выведены максимальное количество экипажей ДПС ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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