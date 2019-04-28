Снег и ветер усилятся: ГИБДД ограничивают междугородние рейсы на Серовском тракте из-за непогоды (ФОТО)

На дорогах Свердловской области наблюдается всплеск мелких аварий из-за сильного снегопада, который продолжается в течение нескольких часов. Самая сложная обстановка сейчас на Серовском тракте, где затруднено транспортное движение. В Шале столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП получил травмы ребенок-пассажир, сообщили в управлении ГИБДД.

Госавтоиспекция уже запретила организованные перевозки детей до улучшения погодных условий. В ближайшее время будут введены ограничения междугородних рейсов по Серовскому направлению. Инспекторы передают информацию о дорожной ситуации подрядным организациям, которые отвечают за уборку снега на региональных и федеральных трассах. Автомобилисты также могут сообщить о нештатной ситуации на круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный). «Максимальное количество экипажей ДПС сейчас работают в усиленном режиме: они патрулируют трассы, оказывают помощь водителям, которые оказались заложниками непогоды», – сообщили в ведомстве.

Метеорологи продлили штормовое предупреждение на 29 апреля. Сильный снег будет идти еще не менее суток, возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Кроме того, ближайшей ночью ожидается значительное понижение температуры воздуха . Снежный циклон двигается со стороны Перми в сторону Тюмени. В региональном управлении МЧС посоветовали автомобилистам отказаться от поездок, особенно тем водителям, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю. Пешеходам также рекомендуется быть предельно осторожными. В сильный ветер следует избегать шатких строений и не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Фото ГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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