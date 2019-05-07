В день Победы в Екатеринбурге включат городские фонтаны

Специалисты муниципального предприятия «Водоотведение и искусственные сооружения» завершили работы по реконсервации и чистке городских фонтанов. Как и планировалось, все источники заработают 9 мая, в День Победы. Исключением станет только фонтан в Историческом сквере. Он будет запущен после демонтажа сцены, построенной к празднику, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники ВОИС отметили, что все работы по техническому осмотру механизмов подачи воды в этом году идут по графику. После запуска фонтанов работа специалистов не прекращается. Каждый понедельник на объектах – профилактический день. Фонтаны выключаются, и сотрудники проверяют оборудование, очищают его, устраняют выявленные недостатки. Все муниципальные фонтаны включаются и выключаются автоматически.

В мэрии также сообщили, что к летнему сезону в городе были вымыты все памятники – в том числе памятник Ленину на площади 1905 года и монумент «Седой Урал» на площади Обороны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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